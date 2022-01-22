«Нужно было б хорошенько подумать». Колтон Херта — о попадании в Формулу-1

Американский гонщик IndyCar Колтон Херта признался, что всё ещё надеется попасть в Формулу-1.
«Я бы солгал, если бы сказал, что не хочу участвовать в Формуле-1. Моя цель — многого добиться за время карьеры, но, конечно, всему своё время.
Формула-1 – как раз то место, куда я стремлюсь. Когда пилоту 28 лет, его шансы на попадание в «Королевские гонки» крайне невелики. Что есть то есть — так это работает. Сейчас для меня как раз настало подходящее время, если, конечно, такая возможность появилась бы. Естественно, в любом случае нужно было бы хорошенько подумать, но, скорее всего, я бы сделал это, потому что в какой-то момент хочу попробовать силы в Формуле-1. Но при этом я нисколько не разочарован в IndyCar. Эта серия мне нравится больше, чем любая другая в мире. Быть здесь — удовольствие для меня», — приводит слова Херты PlanetF1.
Ранее сообщалось, что Херта станет пилотом «Альфа Ромео» в сезоне 2022 года. Это стало бы возможным в том случае, если бы экс-пилоту Ф-1 Майклу Андретти удалось приобрести команду «Заубер».
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