«Нужно было б хорошенько подумать». Колтон Херта — о попадании в Формулу-1

Американский гонщик IndyCar Колтон Херта признался, что всё ещё надеется попасть в Формулу-1.



«Я бы солгал, если бы сказал, что не хочу участвовать в Формуле-1. Моя цель — многого добиться за время карьеры, но, конечно, всему своё время.



Формула-1 – как раз то место, куда я стремлюсь. Когда пилоту 28 лет, его шансы на попадание в «Королевские гонки» крайне невелики. Что есть то есть — так это работает. Сейчас для меня как раз настало подходящее время, если, конечно, такая возможность появилась бы. Естественно, в любом случае нужно было бы хорошенько подумать, но, скорее всего, я бы сделал это, потому что в какой-то момент хочу попробовать силы в Формуле-1. Но при этом я нисколько не разочарован в IndyCar. Эта серия мне нравится больше, чем любая другая в мире. Быть здесь — удовольствие для меня», — приводит слова Херты PlanetF1.



Ранее сообщалось, что Херта станет пилотом «Альфа Ромео» в сезоне 2022 года. Это стало бы возможным в том случае, если бы экс-пилоту Ф-1 Майклу Андретти удалось приобрести команду «Заубер».

Новость по теме Команда «Альфа Ромео» сменила название и логотип