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Чемпион MotoGP Валентино Росси объяснил, почему отказался переходить в Формулу-1

Чемпион MotoGP Валентино Росси объяснил, почему отказался переходить в Формулу-1
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Семикратный чемпион MotoGP Валентино Росси рассказал, как мог оказаться в Формуле-1 и почему в итоге принял решение не переходить в «Королевские гонки».

«Это был очень важный момент в моей жизни. Помню, мне позвонил Стефано Доменикали. Он сказал что-то вроде: «Почему бы тебе не попробовать нашу машину, у нас есть прекрасная и быстрая трасса во Фьорано».

Я согласился. Помню, мы тайно прибыли на место накануне, потому что пытались сохранить всё в секрете, но дальше этого дело не пошло.

А в 2006 году я провёл настоящие тесты с настоящими гонщиками в Валенсии. Всё получилось здорово, я был тогда довольно быстр. Но потом, вернувшись домой, я всё-таки решил остаться в MotoGP. Почему? Для Формулы-1 у меня был чёткий план, но он не был напрямую связан с «Феррари». Я хотел начать с небольшой команды, попытаться набраться опыта, а потом, если окажусь достаточно быстр, перейти в «Феррари». Однако вопросительных знаков у меня оставалось слишком много.

При этом все, кого я просил помощи при принятии этого решения, говорили мне: «Нет, нет, ты должен идти в Формулу-1». Даже моя мама. Но в глубине души я понимал, что должен остаться в MotoGP», — сказал Росси в интервью на канале журналиста Грэма Бенсингера в YouTube.

Росси — преемник Шумахера в «Феррари» и гремучая смесь Алонсо-Монтойя. Чего лишилась Ф-1 Росси — преемник Шумахера в «Феррари» и гремучая смесь Алонсо-Монтойя. Чего лишилась Ф-1
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