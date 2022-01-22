Хорнер объяснил, как «Ред Булл» будет работать с «Хондой» в новом сезоне Формулы-1

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, как его команда будет продолжать взаимодействовать с «Хондой». Японский автопроизводитель принял решение уйти из «Королевских гонок» по окончании минувшего сезона.
«В рамках нашего соглашения с «Хондой» двигатели будут и дальше собираться в Японии, в Сакуре. Техническая поддержка будет также осуществляться из Японии. Скорее всего, схема будет оставаться такой до смены регламента на моторы. Сейчас мы как раз это обсуждаем.
Весь персонал «Хонды» в конце февраля перейдёт к нам. Масаси Ямамото станет консультантом, Тоехару Танабе, как я полагаю, останется с «Хондой». Весь рабочий персонал британского подразделения «Хонды» перейдёт к нам. Примерно в мае или июне они смогут использовать динамометрические стенды, когда их установка будет закончена.
Силовые установки будут маркироваться как двигатели «Ред Булл», но брендинг «Хонды», скорее всего, останется», — приводит слова Хорнера Racingnews365.
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