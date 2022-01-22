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Вассёр пообещал помочь Райкконену, если он решит вернуться в гонки

Вассёр пообещал помочь Райкконену, если он решит вернуться в гонки
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Руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр пообещал помочь Кими Райкконену, если финн захочет когда-нибудь вернуться в гонки.

«Я сказал Кими Райкконену, что могу помочь, если он захочет заняться чем-то другим. «Заубер» будет рад помочь Кими и при необходимости найти ему другие проекты. Возможности сейчас можно найти везде, от гонок на выносливость до Формулы-Е.

Кими чётко дал понять, сказав, что он закрывает свою нынешнюю главу в автоспорте. Это логично, сложно так долго выступать в Формуле-1, а потом просто уйти и заявить, что хочешь выступать в WTCR или где-то ещё. Я не знаю, вернётся ли он когда-то в паддок Формулы-1. Райкконен заслужил свой отдых», — приводит слова Фредерика Вассёра GPFans.

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