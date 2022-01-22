В «Альфа Ромео» верят, что Чжоу сможет показать хорошие результаты

Руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр поделился мнением о предстоящем дебюте Гуаньюя Чжоу в Формуле-1.
«Мы знаем, насколько Формула-1 является серьёзным вызовом. Проблема в том, что на каждого пилота приходится всего по три дня работы на предсезонных тестах, за которые им нужно освоиться с новой техникой. Но я уверен, что Чжоу справится. Он умный парень. В Формуле-2 он демонстрировал рациональный подход к работе.
Когда он приехал на нашу базу, продемонстрировал, что он хорошо разбирается в разных аспектах. В Формуле-1 высокий уровень конкуренции, у нас нет 25 дней тестов, так что мы дадим ему время освоиться, не будем давить и сразу же ждать результатов.
В прошлые годы дебютанты хорошо справлялись. Ферстаппен пришёл в чемпионат без серьёзного опыта. Шарль Леклер, Джордж Расселл и Ландо Норрис хорошо справились в своих дебютных сезонах. В сравнении с прошлыми сезонами у нас есть в распоряжении всё необходимое для помощи молодому пилоту, например, симулятор. Но сейчас молодые гонщики более зрелые, чем 30 лет назад.
Я уверен, что мы можем развить навыки молодого пилота. Я сделаю всё возможное, чтобы Чжоу показал свои лучшие качества. У него правильный подход к работе», — цитирует Вассёра RacingNews365.
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