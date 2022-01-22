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Ожье лидирует на Ралли Монте-Карло WRC после 13 СУ, Грязин — 11-й

Ожье лидирует на Ралли Монте-Карло WRC после 13 СУ, Грязин — 11-й
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Гонщик «Тойоты» Себастьен Ожье удерживает лидерство на первом этапе чемпионата мира по ралли сезона-2022 — Ралли Монте-Карло WRC. Ожье на 21,1 секунды опережает своего соотечественника Себастьена Лёба из «М-Спорт». Третье место в общем зачёте удерживает Крэйг Брин из «Хёндэ».

Гонщик «Хёндэ» Тьерри Нёвиль потерял два места в общем зачёте, столкнувшись с проблемой с правым амортизатором.

Эльфин Эванс потерял место в первой десятке после ошибки на утреннем этапе.

Отт Тянак дважды за день проколол колесо и сошёл с дистанции. Эстонец сможет побороться за очки на Power Stage в воскресенье.

Россиянин Николай Грязин, выступающий в категории WRC2, вышел на 11-е место в общем зачёте.

WRC. Ралли Монте-Карло. Положение после 13 СУ:

1. Себастьен Ожье (Toyota GAZOO Racing WRC) — 2.19.43,1.
2. Себастьен Лёб (M-Sport Ford WRT) +21,1.
3. Крэйг Брин (M-Sport Ford WRT) +1.26,0.
4. Калле Рованперя (Toyota GAZOO Racing WRC) +2.03,8.
5. Гас Гринсмит (M-Sport Ford WRT) +6.33,8.
6. Тьерри Нёвиль (Hyundai Shell Mobil WRT) +7.44,1.
7. Андреас Миккельсен (Toksport WRT) +9.37,2.
8. Эрик Каис (Yacco ACCR Team) +9.59,6
9. Грегуар Мюнстер (Grégoire Munster) +10.44,1.
10. Оливер Сольберг (Hyundai Motorsport N) +11.14,2.
11. Николай Грязин (Movisport) +11.21,5

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