Источник: президент «Феррари» недоволен действиями Бинотто и ищет ему замену

Руководитель команды Формулы-1 «Феррари» Маттиа Бинотто оказался вовлечён в конфликт с президентом итальянской компании Джоном Элканном, сообщает издание Formu1a.uno. По информации источника, причиной конфликта стало неудавшееся возвращение Жана Тодта в команду. По словам корреспондента издания Пьерджузеппе Донадони, Элканну не понравилась концепция с привлечением консультанта на подмогу Бинотто, и Джон вёл переговоры с главой «Ред Булл» Кристианом Хорнером и руководителем «Макларена» Андреасом Зайдлем.
«Президент «Феррари» отклонил идею связки Бинотто и Тодта. Он хочет, чтобы командой руководил один человек, и именно поэтому в последние месяцы он вёл переговоры с Критстианом Хорнером и Андреасом Зайдлем.
Будущее швейцарского специалиста в команде зависит от того, насколько конкурентоспособной будет новая машина. Вероятный кандидат на замену уже есть — это Зайдль», — написал в своей колонке журналист издания Formu1a.uno.
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