Марио Андретти: Майкл не отказался от идеи покупки команды Формулы-1

Бывший пилот Формулы-1, чемпион мира 1978 года Марио Андретти сообщил, что его сын Майкл не отказался от идеи стать владельцем команды Формулы-1. Ранее Майклу не удалось договориться о покупке «Заубера», выступающего под брендом «Альфа Ромео».



«Всё, что я могу сказать — Майкл не откажется от этого желания. Он намерен стать частью мира Формулы-1, за ним стоят хорошие люди. Следите за новостями, это не конец!



В Формуле-1 есть много вещей, которые нужно ждать. Все хотят посмотреть, как будет работать новый технический регламент. Из-за новых правил все начинают практически с нуля, посмотрим, станет ли борьба более равной.



Сейчас всё внимание приковано к «Феррари» и «Макларену». Все ждут, что именно они бросят вызов «Ред Булл» и «Мерседесу». Новый сезон вызывает тревогу, но оставляет всех в предвкушении. Новые правила — всегда встряска для серии, и это отлично. Все мы ждём непредсказуемого исхода, но, как мне кажется, лидеры останутся впереди», — цитирует Андретти-старшего RacingNews365.