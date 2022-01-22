Марио Андретти: Майкл не отказался от идеи покупки команды Формулы-1

Бывший пилот Формулы-1, чемпион мира 1978 года Марио Андретти сообщил, что его сын Майкл не отказался от идеи стать владельцем команды Формулы-1. Ранее Майклу не удалось договориться о покупке «Заубера», выступающего под брендом «Альфа Ромео».
«Всё, что я могу сказать — Майкл не откажется от этого желания. Он намерен стать частью мира Формулы-1, за ним стоят хорошие люди. Следите за новостями, это не конец!
В Формуле-1 есть много вещей, которые нужно ждать. Все хотят посмотреть, как будет работать новый технический регламент. Из-за новых правил все начинают практически с нуля, посмотрим, станет ли борьба более равной.
Сейчас всё внимание приковано к «Феррари» и «Макларену». Все ждут, что именно они бросят вызов «Ред Булл» и «Мерседесу». Новый сезон вызывает тревогу, но оставляет всех в предвкушении. Новые правила — всегда встряска для серии, и это отлично. Все мы ждём непредсказуемого исхода, но, как мне кажется, лидеры останутся впереди», — цитирует Андретти-старшего RacingNews365.
- 22 января 2022
-
23:00
-
21:52
-
20:58
-
20:03
-
19:02
-
17:58
-
16:37
-
15:37
-
14:41
-
13:41
-
12:44
-
11:43
-
10:45
-
09:56
- 21 января 2022
-
23:55
-
22:56
-
22:11
-
20:54
-
20:00
-
19:30
-
19:06
-
18:30
-
18:09
-
16:57
-
15:50
-
14:48
-
13:33
-
12:28
-
11:50
-
10:34
-
09:57
-
01:00
- 20 января 2022
-
23:58
-
22:50
-
21:45