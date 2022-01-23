Гасли: прошлый сезон стал для меня самым стабильным

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли подвёл итоги сезона-2021 для себя.
«Конечно, с приходом в команду Юки Цуноды, дебютанта Формулы-1, на меня упала большая ответственность в отношении того, в каком направлении развиваться, и мне кажется, что в минувшем сезоне я многому научился с точки зрения технической составляющей, был гораздо больше вовлечён в работу.
Думаю, в целом наша машина была быстрее в квалификациях, чем в гонках, и я считаю, что мы сделали шаг вперёд с точки зрения подбора оптимальных настроек и умения выжимать максимум из болида по ходу уик-энда.
Со временем любой становится опытнее, я думаю, прошлый сезон стал для меня самым стабильным. Ошибки будут всегда, но ты всегда пытаешься сократить их количество, и в прошлом году я сделал шаг вперёд в данной области», — приводит слова Гасли официальный сайт Формулы-1.
- 23 января 2022
-
00:57
-
00:07
- 22 января 2022
-
23:00
-
21:52
-
20:58
-
20:03
-
19:02
-
17:58
-
16:37
-
15:37
-
14:41
-
13:41
-
12:44
-
11:43
-
10:45
-
09:56
- 21 января 2022
-
23:55
-
22:56
-
22:11
-
20:54
-
20:00
-
19:30
-
19:06
-
18:30
-
18:09
-
16:57
-
15:50
-
14:48
-
13:33
-
12:28
-
11:50
-
10:34
-
09:57
-
01:00
- 20 января 2022
-
23:58