Гасли: прошлый сезон стал для меня самым стабильным

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли подвёл итоги сезона-2021 для себя.



«Конечно, с приходом в команду Юки Цуноды, дебютанта Формулы-1, на меня упала большая ответственность в отношении того, в каком направлении развиваться, и мне кажется, что в минувшем сезоне я многому научился с точки зрения технической составляющей, был гораздо больше вовлечён в работу.



Думаю, в целом наша машина была быстрее в квалификациях, чем в гонках, и я считаю, что мы сделали шаг вперёд с точки зрения подбора оптимальных настроек и умения выжимать максимум из болида по ходу уик-энда.



Со временем любой становится опытнее, я думаю, прошлый сезон стал для меня самым стабильным. Ошибки будут всегда, но ты всегда пытаешься сократить их количество, и в прошлом году я сделал шаг вперёд в данной области», — приводит слова Гасли официальный сайт Формулы-1.