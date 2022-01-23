Джордж Расселл высказался о давлении в «Мерседесе»

Британец» Джордж Расселл признался, что не чувствует давления в связи с переходом в «Мерседес».
«Я чувствую себя абсолютно нормально. Да, не стану отрицать, что какое-то давление может быть, но, когда ты надеваешь шлем, всё остальное тут же забывается. Конечно, мне повезло, что у меня уже есть опыт работы в «Мерседесе» (Гран-при Сахира 2020 года. — Прим. «Чемпионата»). Когда мы выстроились на стартовой решётке, то мне даже в голову не пришло, что на первом повороте я смогу побороться за лидерство в гонке. Ведь когда опускаешь визор шлема, то единственная мысль — быть как можно быстрее, атаковать тех, кто впереди, и защищаться от тех, кто позади.
Но даже когда я оказался впереди, гонка всё равно казалась мне рядовой. Я не чувствовал никакого дополнительного давления, потому что занимался тем, чем и должен был», — приводит слова Расселла Autosprint.
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