Ферстаппен: если проиграю гонку, может, уже через пару минут скажу, что всё в порядке
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о своих амбициях после завоевания титула по итогам минувшего сезона Формулы-1.
«Мои амбиции? Всё, что происходит сейчас — просто бонус, который я получил. Я просто собираюсь наслаждаться всем этим. Думаю, что требуется немного удачи, чтобы бороться за семь или восемь титулов. Кроме того, пилоту необходимо быть действительно в доминирующей команде, так как везение порой заканчивается. Но что касается меня, то я всегда хотел выиграть один титул. Повторюсь, всё, что происходит сейчас — приятный бонус. Если я проиграю гонку, конечно, я буду расстроен, однако, быть может, уже через несколько минут я скажу: «Всё в порядке», — приводит слова Ферстаппена GPFans со ссылкой на CarNext.
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