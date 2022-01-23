Фернандо Алонсо рассказал, кто должен решать судьбу спринт-квалификаций в Формуле-1

40-летний пилот «Альпин» Фернандо Алонсо рассказал об отношении к новому формату Формулы-1 — спринт-квалификации. В прошлом сезоне «Королевских гонок» было проведено три таких квалификационные сессии.
«Я думаю, что такой формат был создан в конечном счёте для болельщиков. А делалось это для того, чтобы повысить зрелищность и привлечь новых поклонников к нашему спорту.
Поэтому я и думаю, что мы должны в первую очередь спросить самих фанатов, узнать, что же они думают по этому поводу. Что им понравилось в новом формате, а что — нет. Быть может, необходимо внести какие-то дополнения?
Лично я не думаю, что команды получили какие-то плюсы или минусы в результате всего этого. Этот формат просто несколько другой. В конце концов, все в одинаковых условиях. Поэтому мы должны опираться на мнение болельщиков», — приводит слова Алонсо Motorsport Espana.
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