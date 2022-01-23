Флавио Бриаторе может вернуться в Формулу-1. Названа его новая роль

Бывший руководитель команд «Бенеттон» и «Рено» Флавио Бриаторе может вернуться в Формулу-1, став советником команды «Альпин». Об этом сообщает Marca, ссылаясь на свои источники.



При этом, как уточняет издание, возвращение Бриаторе в «Альпин» сопряжено со многими сложностями, но вполне возможно.



«Ален Прост имел в основном символические позиции. Теперь он ушёл, и эта должность стала вакантной, сколько бы они ни говорили, что «Альпин» не нуждается в советнике. Если Бриаторе вернётся, то займёт именно эту должность – едва ли он станет руководителем, его позиция не будет связана с управлением», — говорится в сообщении источника.



Напомним, Бриаторе покинул Формулу-1 после скандала в 2009 году, когда стало известно, что он участвовал в организации умышленной аварии Нельсиньо Пике на Гран-при Сингапура — 2008.

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