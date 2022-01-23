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Юри Випс — о Хельмуте Марко: он проще, чем многие думают

Юри Випс — о Хельмуте Марко: он проще, чем многие думают
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Эстонский гонщик Формулы-2 Юри Випс, входящий в программу поддержки «Ред Булл», поделился мнением о спортивном консультанте австрийской команды Хельмуте Марко.

«Он проще, чем многие думают. Да, он может оказывать давление, но, если вы справляетесь, он будет очень приветливым и простым. Делай что должен, и всё будет хорошо.

Так всё и устроено в юниорской команде «Ред Булл». Если кто-то не может прийти к успеху, то вполне может оказаться за бортом. Но если дела идут хорошо, то шанс попасть в Формулу-1 будет очень велик.

Да, кто-то ушёл. Ну а как иначе? Они же не могут платить гонщикам, которые не будут достойны Формулы-1? Им нужны только лучшие, и я думаю, что это правильный подход. Команда даёт шанс настоящим талантам», — приводит слова Випса официальный сайт Формулы-1.

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