Юри Випс — о Хельмуте Марко: он проще, чем многие думают

Эстонский гонщик Формулы-2 Юри Випс, входящий в программу поддержки «Ред Булл», поделился мнением о спортивном консультанте австрийской команды Хельмуте Марко.



«Он проще, чем многие думают. Да, он может оказывать давление, но, если вы справляетесь, он будет очень приветливым и простым. Делай что должен, и всё будет хорошо.



Так всё и устроено в юниорской команде «Ред Булл». Если кто-то не может прийти к успеху, то вполне может оказаться за бортом. Но если дела идут хорошо, то шанс попасть в Формулу-1 будет очень велик.



Да, кто-то ушёл. Ну а как иначе? Они же не могут платить гонщикам, которые не будут достойны Формулы-1? Им нужны только лучшие, и я думаю, что это правильный подход. Команда даёт шанс настоящим талантам», — приводит слова Випса официальный сайт Формулы-1.