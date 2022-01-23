Жак Вильнёв: Майкл Маси не должен быть отстранён. Он работал под давлением Тото Вольфа

Чемпион Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв считает, что гоночный директор ФИА Майкл Маси должен сохранить свой пост, несмотря на неоднозначные решения во время Гран-при Абу-Даби.
«Майкл Маси не должен быть отстранён. Он работал под давлением двух директоров команд, в частности Тото Вольфа, который кричал ему в уши на протяжении последних пяти гонок.
Что касается машины безопасности, он сделал всё правильно, или почти правильно. Единственная проблема – стоило отпустить круговых на один круг раньше. Но решение возобновить гонку было правильным.
Если уж на то пошло, нам сейчас нужны более чёткие правила и, возможно, постоянные стюарды. Альтернатива — разрешить всё и позволить водителям бить друг друга после аварий, как это происходит в Америке!» — приводит слова Вильнёва PlanetF1.
Напомним, в решающем заезде минувшего сезона пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон уступил своему главному сопернику Максу Ферстаппену из «Ред Булл» и упустил восьмое чемпионство в карьере. Отметим, в ходе гонки дирекция сначала запретила круговым обгонять лидера и возвращаться с ним в один круг, а затем приняла решение дать это разрешение, причём сделано это было за несколько поворотов до завершения режима машины безопасности на предпоследнем круге дистанции.
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