Источник: Флавио Бриаторе может занять пост советника «Альпин»

Бывший руководитель «Бенеттона» и «Рено» Флавио Бриаторе может вернуться в «Альпин» и занять должность советника, сообщает Marca.

«Ален Прост, который занимал в основном символическую и имиджевую позицию, ушёл, и эта должность вакантна, сколько бы они ни говорили, что «Альпин» не нужен советник. Если Бриаторе вернётся, то только в этой роли, но никак не в качестве начальника или руководителя», — сообщает источник.

Ранее сообщалось, что бывший чемпион мира Ален Прост покинул должность консультанта «Альпин», а также говорилось о скором назначении Зафнауэра. Кроме того, предполагается, что австрийская компания BWT станет главным спонсором «Альпин».