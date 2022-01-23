Источник: Флавио Бриаторе может занять пост советника «Альпин»
Поделиться
Бывший руководитель «Бенеттона» и «Рено» Флавио Бриаторе может вернуться в «Альпин» и занять должность советника, сообщает Marca.
«Ален Прост, который занимал в основном символическую и имиджевую позицию, ушёл, и эта должность вакантна, сколько бы они ни говорили, что «Альпин» не нужен советник. Если Бриаторе вернётся, то только в этой роли, но никак не в качестве начальника или руководителя», — сообщает источник.
Ранее сообщалось, что бывший чемпион мира Ален Прост покинул должность консультанта «Альпин», а также говорилось о скором назначении Зафнауэра. Кроме того, предполагается, что австрийская компания BWT станет главным спонсором «Альпин».
Комментарии
- 23 января 2022
-
20:08
-
18:57
-
17:47
-
16:45
-
15:27
-
15:10
-
14:11
-
13:12
-
12:18
-
11:21
-
10:32
-
00:57
-
00:07
- 22 января 2022
-
23:00
-
21:52
-
20:58
-
20:03
-
19:02
-
17:58
-
16:37
-
15:37
-
14:41
-
13:41
-
12:44
-
11:43
-
10:45
-
09:56
- 21 января 2022
-
23:55
-
22:56
-
22:11
-
20:54
-
20:00
-
19:30
-
19:06
-
18:30
Партнерский контент