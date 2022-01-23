Мик Шумахер рассказал о главной цели на сезон-2022

Пилот «Хааса» Мик Шумахер рассказал о планах на следующий сезон Формулы-1, а также высказался по поводу распространённого мнения о том, что выиграть гонку, выступая в болиде «Мерседеса», гораздо легче, нежели управляя машиной другой команды.
«Каждый из пилотов заслуживает своего места в Формуле-1. Но вы можете сказать, что выиграете гонку, просто управляя болидом «Мерседеса», только если действительно выступаете за эту команду. Говорить так, при этом выступая за другую команду, слишком высокомерно.
В прошлом году мы были не так далеко позади, как «Уильямс» в сезоне-2019, так что у нас было несколько хороших сражений во время сезона. Но, конечно, хотелось бы, чтобы их было куда больше.
Главная цель на сезон-2022 – демонстрировать хорошие выступления на случай, если мы и правда будем хороши, так что посмотрим. Заглядывать слишком далеко не хочется», — приводит слова Шумахера PlanetF1.
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