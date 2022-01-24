Макс Ферстаппен: всегда и во всём стараюсь стать лучше

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал о том, что он пытается прогрессировать во всех направлениях.
«Я всегда говорю себе: «Ты не можешь быть идеальным ни в одной области». Всегда смотрю на себя и во всём стараюсь стать лучше. Это проявляется даже в самых маленьких деталях. Нельзя с ходу значительно стать лучше в каком-то компоненте.
Конечно, в следующем году шины снова будут другими. Так что нам придётся изучить это. Но я всегда смотрю на такие вещи и задаюсь вопросом: «Что я могу понять или чему могу научиться благодаря опыту, который я накопил?»
Конечно, я доволен тем, как всё сложилось в прошлом году. Это был удивительный сезон. Произошло много непредсказуемых вещей. Две команды боролись друг против друга, а это всегда интереснее, чем когда одна команда доминирует», — приводит слова Ферстаппена RacingNews365.
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