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Хорнер раскрыл, как владелец «Ред Булл» отнёсся к победе Ферстаппена в Абу-Даби

Хорнер раскрыл, как владелец «Ред Булл» отнёсся к победе Ферстаппена в Абу-Даби
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, как владелец компании Дитрих Матешиц отреагировал на Гран-при Абу-Даби, в котором пилот Макс Ферстаппен одержал победу, что позволило ему стать чемпионом Формулы-1 сезона-2021.

«Он чувствовал, что Макс был очень достоин. Он очень гордится тем, что он сделал, и тем, чего добилась команда.

Я думаю, что это был такой эпический год. Это был, наверное, самый конкурентный сезон в Формуле-1 за последние 30 лет. Да, нам немного повезло с машиной безопасности в конце гонки, но так много невезения было против нас на протяжении всего сезона. Я всегда говорил, что такие вещи обычно уравновешиваются в течение сезона.

У него было больше поул-позиций, у него было больше побед в гонках, и, как по мне, он полностью заслужил этот титул», — приводит слова Хорнера Racingnews365.

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