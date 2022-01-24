Макс Ферстаппен высмеял Тото Вольфа за поведение во время Гран-при Абу-Даби

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен принял участие в симуляторах гонок за команду Redline во время межсезонья. После того как его напарник по команде Джанни Веккио выехал с трассы во время виртуального соревнования iRacing «24 часа Дайтона», Ферстаппен в шутку предложил сообщить об инциденте Майклу Маси, а затем воспроизвёл мольбы руководителя «Мерседеса» Тото Вольфа во время концовки Гран-при в Абу-Даби. Об этом случае сообщил The Independet.

«Вместо того чтобы уступить свою позицию, он просто отбрасывает тебя с дороги. Не беспокойтесь — я доложу об этом Майклу Маси», — сказал Ферстаппен о действиях машины, стоявшей ближе всего к Веккио после аварии в Италии.



Подражая Вольфу в последние мгновения на трассе Яс Марина, Ферстаппен продолжил: «Нет, Майки! Нет!».

Напомним, в решающей гонке сезона пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен вырвал победу у своего главного соперника, британца Льюиса Хэмилтона. В ходе гонки дирекция сначала запретила круговым обгонять лидера и возвращаться с ним в один круг, а затем приняла решение дать это разрешение, причём сделано это было за несколько поворотов до завершения режима машины безопасности на предпоследнем круге дистанции.



В «Мерседесе» подали протест на действия гоночной дирекции, ссылаясь на пункт 48.12 спортивного регламента Формулы-1. Однако стюарды, выслушав аргументы «Мерседеса», отклонили протест.