Стали известны первые детали отчёта ФИА по Гран-при Абу-Даби, сообщает немецкое издание Motorsport. По информации источника, в будущем документе будет дана оценка действиям гоночного директора ФИА Майкла Маси.
В частности, в документе сказано, что действия Маси привели к тому, что он «утратил доверие команд и гонщиков».
Кроме того, в документе не обошлось и без разбора инцидентов в Бразилии и Саудовской Аравии.
«Действия стюардов при оценке эпизода с участием Ферстаппена и Хэмилтона в четвёртом повороте на Гран-при Бразилии оставили некоторых гонщиков в недоумении по поводу того, что разрешено в борьбе на трассе, а что — нет. То, как осуществлялось руководство гонкой в Саудовской Аравии, привело к серьёзной критике», — гласит часть отчёта.
Напомним, недавно ФИА убрала имя Майкла Маси из списка ключевых сотрудников на официальном сайте.
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