«Феррари» проведёт тесты во Фьорано, Шварцман будет работать на них два дня из четырёх

Команда Формулы-1 «Феррари» на своём официальном сайте сообщила о проведении частных тестов на автодроме во Фьорано. Тесты будут проходить с 25 до 28 января включительно.



За рулём прошлогодней машины SF21 будут выступать сразу три пилота — действующие гонщики команды Шарль Леклер и Карлос Сайнс, а также россиянин Роберт Шварцман, получивший место тест-пилота коллектива в сезоне-2022.



Шарль Леклер выйдет на трассу 26 февраля, Карлос Сайнс отработает 27 февраля. Первый и последний дни четырёхдневной тестовой сессии будут отведены Роберту Шварцману.



Главной задачей этих тестов является возвращение пилотов, механиков и инженеров в рабочий тонус.



Презентация нового болида «Феррари» намечена на 17 февраля. Напомним, в прошлом году «Феррари» заняла третье место в Кубке конструкторов.