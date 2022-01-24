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«Феррари» проведёт тесты во Фьорано, Шварцман будет работать на них два дня из четырёх

«Феррари» проведёт тесты во Фьорано, Шварцман будет работать на них два дня из четырёх
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Команда Формулы-1 «Феррари» на своём официальном сайте сообщила о проведении частных тестов на автодроме во Фьорано. Тесты будут проходить с 25 до 28 января включительно.

За рулём прошлогодней машины SF21 будут выступать сразу три пилота — действующие гонщики команды Шарль Леклер и Карлос Сайнс, а также россиянин Роберт Шварцман, получивший место тест-пилота коллектива в сезоне-2022.

Шарль Леклер выйдет на трассу 26 февраля, Карлос Сайнс отработает 27 февраля. Первый и последний дни четырёхдневной тестовой сессии будут отведены Роберту Шварцману.

Главной задачей этих тестов является возвращение пилотов, механиков и инженеров в рабочий тонус.

Презентация нового болида «Феррари» намечена на 17 февраля. Напомним, в прошлом году «Феррари» заняла третье место в Кубке конструкторов.

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