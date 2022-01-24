Штайнер: в середине сезона Мазепин и Шумахер поняли, что им не обязательно быть друзьями

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер высказался о дебютном сезоне Мика Шумахера и Никиты Мазепина.



«Думаю, что в середине сезона они поняли, что им не обязательно быть друзьями, но нужно относиться друг к другу с уважением. На то, чтобы объяснять это потребовалось некоторое время, но я работал сразу с двумя дебютантами, что для меня тоже стало чем-то новым. Мне потребовалось какое-то время, чтобы найти оптимальный способ работы.



Обсуждая с ними ситуацию, я приглашал на встречу главного гоночного инженера, потому что порой меня может понести не туда. И я выяснил, что пилоты не до конца понимали, что Формула-1 на самом деле командный вид спорта.



Когда ты пытаешься понять в Формулу-1, ты не относишься к ней, как к командному виду спорта. Ты волнуешься только о себе. Но попав в Формулу-1, нужно стать командным игроком. В наших планах нет такого, чтобы помогать одному пилоту больше, чем другому. И если пилот получает преимущество, он делает это сам. Всё просто№, — приводит слова Штайнера GPFans.