Албон: я был одним из самых неподготовленных дебютантов в истории Формулы-1

Новичок «Уильямса» Александер Албон рассказал о своём дебюте в Формуле-1 в составе «Торо Россо».
«Всё произошло в самый последний момент. Я не хочу вдаваться в подробности того, как всё случилось, но было сложно, потому что у меня был контракт с «Ниссаном». Как и все пилоты моего возраста, я мечтал о Формуле-1. Это цель каждого пилота с самого детства, так что было важно найти правильный компромисс.
До самого финала моего последнего сезона в Формуле-2 я не верил, что попаду в Ф-1. Я долгое время не видел такой возможности, но в итоге она внезапно появилась! Думаю, я был одним из самых неподготовленных дебютантов в истории Формулы-1. Обычно у всех есть тесты перед переходом в Формулу-1, но я в первый раз сел за руль этой машины уже на предсезонных тестах в Барселоне. И меня сразу же развернуло! Тогда я подумал: «Бог мой, во что я ввязался?», — приводит слова Албона GPBlog.
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