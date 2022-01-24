Боттас просил у «Мерседеса» двухлетний контракт, но получил отказ
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Новичок «Альфа Ромео» Валттери Боттас признался, что хотел получить долгосрочный контракт с «Мерседесом», однако получил отказ от Тото Вольфа, в связи с чем решение покинуть команду будет простым.
«Тото Вольф знал, что в какой-то момент нам нужно будет принять решение. Я понимал, что если мне не удастся остаться в „Мерседесе“ на ближайшие два года или больше, то я точно попробую что-то новое. Вопрос был простой — смогут ли они мне предложить двухлетний или более долгосрочный контракт? Тото сказал, что сейчас у них нет такой возможности. Поэтому для меня всё решилось довольно несложно», — рассказал Валттери Боттас в эфире подкаста Beyond the Grid.
Напомним, в следующем сезоне Боттаса в составе «Мерседеса» заменит Джордж Расселл.
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