Антонио Джовинацци высказался о климатических проблемах

Бывший гонщик «Альфа Ромео», пилот Формулы-Е Антонио Джовинацци дал комментарий по поводу климатических проблем на планете.

«У нас есть только одна планета, которую мы эксплуатируем сверх её ресурсов. Климатический кризис, исчезновение лесов, океаны, заваленные отходами, утрата биоразнообразия – эти проблемы сказываются на всех.

Молодые люди поняли это и продолжают просить нас сделать что-нибудь для этого. Выбор за нами: стоять и наблюдать или предпринять действия, чтобы вызвать перемены. В этом году благодаря ФИА у меня будет возможность ещё больше осветить эти вопросы», — написал итальянец в своём «инстаграме».

Ранее Джовинацци высказался о своих шансах на возвращение в Формулу-1 в 2023 году.