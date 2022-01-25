«Альфа Таури» организует для своих пилотов тесты с болидом 2020 года

Стало известно, что «Альфа Таури» планирует провести трёхдневные тесты для пилотов Пьера Гасли и Юки Цуноды с болидами 2020 года. Об этом сообщает Racingnews365.

Тестовые дни для предстоящего сезона Формулы-1 проходят только в феврале и марте, но «Альфа Таури» хочет подготовить дуэт к 2022 году, однако они не имеют права делать этого с автомобилями 2022 года. Их нельзя использовать до дней испытаний, за исключением шейкдауна.

Тесты будут проходить на автодроме имени Энцо и Дино Феррари в Имоле.

Стоит отметить, что вчера команда «Феррари» также объявила о проведении частных тестов. За рулём прошлогодней машины SF21 будут выступать сразу три пилота — действующие гонщики команды Шарль Леклер и Карлос Сайнс, а также россиянин Роберт Шварцман, получивший место тест-пилота коллектива в сезоне-2022.