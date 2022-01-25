Бинотто: Райкконен — один из немногих в паддоке, кого считаю своим другом

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто высказался по поводу финского гонщика Кими Райкконена, который завершил выступление в Формуле-1.

«Он всегда был фантастическим и очень быстрым гонщиком. И я думаю, что он быстр и по сегодняшний день. Но помимо этого, он ещё и отличный парень.



Он один из немногих в паддоке, кого я считаю своим другом, потому что Кими всегда можно доверять. Он очень уважителен, даже если не говорит много. Но его поведение показывает, что он отличный человек. Поэтому весь паддок будет скучать по нему, не только потому, что он хороший гонщик, но и отличный парень», — приводит слова Бинотто PlanetF1.

Ранее сам Райкконен рассказал, что он рад больше не участвовать в гонках Формулы-1.