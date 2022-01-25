«Это не по-спортивному, низко». Николаев жёстко ответил на обвинения в адрес «КАМАЗа»

Гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев прокомментировал обвинения в адрес команды со стороны голландского гонщика Маурика ван ден Хёвеля. Голландец предположил, что камазовцы каким-то образом заранее получают данные о навигационных точках на этапах «Дакара» и благодаря этому срезают трассу.
«Сколько на нас грязи налил ван ден Хёвель, когда взял и просто оклеветал насчёт того, что мы якобы заранее знаем все точки. Это из серии — ну, надо же что-то сказать. Человек ляпнул, не подумав. Это не по-спортивному, низко. Он не стесняясь говорит такое про команду, которая выступает так долго и завоевала столько титулов.
Правильнее на таких не обращать внимания. Есть такие спортсмены… Например, и в Т1 кто-то позволяет себе такие же слова в адрес Нассера Аль-Аттии.
Буквально на следующий день у ван ден Хёвеля возникли проблемы! Мы никому не желаем зла, но это было показательно», — заявил Николаев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.
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