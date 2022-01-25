«Бензин здесь дешевле воды». Гонщик «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников — о Саудовской Аравии

Гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников, чей экипаж одержал победу на ралли-марафоне «Дакар»-2022 в зачёте грузовиков, рассказал о впечатлениях от Саудовской Аравии.
«Посетить Саудовскую Аравию туристам стало возможно лишь в 2019 году! Да, страна не просто необычная, а особенная. Притом ей нет и века!
Делюсь интересными, на мой взгляд, фактами. Главная достопримечательность Саудовской Аравии — сокол! Раньше птиц использовали для охоты, сегодня владение соколами — хобби, это их гордость. Рестораны и кафе разделены на секции: семейные и холостые сидят в разных залах.
Лишь в 2018 году женщинам разрешили водить машину, а на дорогах до сих пор можно встретить такие грузовики, которые, мне кажется, старше самой страны.
И да, бензин здесь стоит дешевле воды, около 20 рублей за литр. Здесь невероятное количество неизученных археологических памятников, пустыня — настоящая находка для учёных», — написал Сотников в своём «инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Дмитрий Сотникова в «Инстаграме».
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