Фернандо Алонсо рассказал о снятии швов после операции

40-летний пилот «Альпин» Фернандо Алонсо разместил новый пост в «сториз» своего «инстаграма», рассказав, что ему сняли швы после операции по удалению титановых пластин, установленных на его челюсти.



«Операция, отдых, снятие швов», — написал Алонсо, добавив к каждому слову по зелёной галочке.



«Первый нормальный день в 2022 году. Теперь можно сосредоточиться на тренировках», — написал также Фернандо.

Напомним, в феврале 2021 года Алонсо попал в страшную аварию на велосипеде, которая потребовала госпитализации и хирургического вмешательства.



В общем зачёте пилотов Формулы-1 прошедшего сезона Алонсо занял десятое место. В активе испанца 81 очко. Победу в чемпионате мира праздновал голландский гонщик команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен, опередивший в финальной и решающей гонке своего главного конкурента, пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.