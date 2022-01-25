Фернандо Алонсо рассказал о снятии швов после операции

40-летний пилот «Альпин» Фернандо Алонсо разместил новый пост в «сториз» своего «инстаграма», рассказав, что ему сняли швы после операции по удалению титановых пластин, установленных на его челюсти.
«Операция, отдых, снятие швов», — написал Алонсо, добавив к каждому слову по зелёной галочке.
«Первый нормальный день в 2022 году. Теперь можно сосредоточиться на тренировках», — написал также Фернандо.
Напомним, в феврале 2021 года Алонсо попал в страшную аварию на велосипеде, которая потребовала госпитализации и хирургического вмешательства.
В общем зачёте пилотов Формулы-1 прошедшего сезона Алонсо занял десятое место. В активе испанца 81 очко. Победу в чемпионате мира праздновал голландский гонщик команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен, опередивший в финальной и решающей гонке своего главного конкурента, пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.
- 25 января 2022
-
19:59
-
18:46
-
18:09
-
17:44
-
16:18
-
15:15
-
14:57
-
14:45
-
14:21
-
13:51
-
13:01
-
12:02
-
11:01
-
09:56
- 24 января 2022
-
23:51
-
23:04
-
21:56
-
19:56
-
19:01
-
17:47
-
16:20
-
15:59
-
15:00
-
13:56
-
12:57
-
11:50
-
09:58
-
07:55
- 23 января 2022
-
23:59
-
22:47
-
21:13
-
20:08
-
18:57
-
17:47
-
16:45