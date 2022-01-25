Роберт Шварцман показал новый шлем со всеми атрибутами «Феррари». Фото

Российский пилот Роберт Шварцман, который в следующем сезоне будет играть роль тест-пилота «Феррари» в «Королевских гонках», показал обновлённый дизайн своего шлема, на котором можно увидеть логотипы всех спонсоров итальянской команды. Соответствующий пост Роберт разместил на своей официальной странице в «Инстаграме».

Пост можно посмотреть на официальной странице Роберта Шварцмана в «Инстаграме».

Напомним, по итогам сезона Шварцман стал вице-чемпионом Формулы-2, однако не сумел пробиться в основной состав ни одной из команд Формулы-1. Его будущее на сезон-2022 пока неизвестно.



Презентация нового болида «Феррари» намечена на 17 февраля. Напомним, в прошлом году «Феррари» заняла третье место в Кубке конструкторов.