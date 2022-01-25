Култхард: случившееся куда большим шоком стало для Вольфа, чем для Хэмилтона

Вице-чемпион мира 2001 года Дэвид Култхард выразил мнение, что реакция, которую продемонстрировал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон после упущенного титула по итогам минувшего сезона Формулы-1, была бы свойственна и другим гонщикам, окажись они в такой же ситуации. Кроме того, Дэвид предположил, что потрясён поражением был больше даже не Хэмилтон, а руководитель «Мерседеса» Тото Вольф.
«Не думаю, что Абу-Даби что-то изменит. Конечно, Льюис хотел бы победить. Да, он был очень эмоциональным, но такую реакцию демонстрировал бы любой другой, окажись он в таких обстоятельствах. Мне даже кажется, что случившееся стало для Тото Вольфа, остальной команды и болельщиков куда большим шоком, чем для самого Хэмилтона.
Думаю, что Льюису после возвращения надоест любой, кто скажет: «Тебя ограбили!» или «Ты для нас чемпион, Льюис!» Полагаю, он даже будет стараться избегать таких разговоров», — приводит слова Култхарда Racingnews365 со ссылкой на The Telegraph.
- 25 января 2022
-
22:14
-
20:50
-
19:59
-
18:46
-
18:09
-
17:44
-
16:18
-
15:15
-
14:57
-
14:45
-
14:21
-
13:51
-
13:01
-
12:02
-
11:01
-
09:56
- 24 января 2022
-
23:51
-
23:04
-
21:56
-
19:56
-
19:01
-
17:47
-
16:20
-
15:59
-
15:00
-
13:56
-
12:57
-
11:50
-
09:58
-
07:55
- 23 января 2022
-
23:59
-
22:47
-
21:13
-
20:08
-
18:57