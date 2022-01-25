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Култхард: случившееся куда большим шоком стало для Вольфа, чем для Хэмилтона

Култхард: случившееся куда большим шоком стало для Вольфа, чем для Хэмилтона
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Вице-чемпион мира 2001 года Дэвид Култхард выразил мнение, что реакция, которую продемонстрировал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон после упущенного титула по итогам минувшего сезона Формулы-1, была бы свойственна и другим гонщикам, окажись они в такой же ситуации. Кроме того, Дэвид предположил, что потрясён поражением был больше даже не Хэмилтон, а руководитель «Мерседеса» Тото Вольф.

«Не думаю, что Абу-Даби что-то изменит. Конечно, Льюис хотел бы победить. Да, он был очень эмоциональным, но такую реакцию демонстрировал бы любой другой, окажись он в таких обстоятельствах. Мне даже кажется, что случившееся стало для Тото Вольфа, остальной команды и болельщиков куда большим шоком, чем для самого Хэмилтона.

Думаю, что Льюису после возвращения надоест любой, кто скажет: «Тебя ограбили!» или «Ты для нас чемпион, Льюис!» Полагаю, он даже будет стараться избегать таких разговоров», — приводит слова Култхарда Racingnews365 со ссылкой на The Telegraph.

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