«Феррари» внесла изменения в тесты, в которых должен принять участие россиянин Шварцман

Команде Формулы-1 «Феррари» пришлось переключиться на автомобиль спецификации 2018 года для частных тестов, которые будут проходить с 25 по 28 января включительно, сообщает Racingnews365.

Изначально итальянская команда планировала использовать на тестах болид 2021 года. По сведениям источника, «Феррари» получила на это разрешение, которое, однако, пока не было одобрено официально. Чтобы избежать путаницы, команда решила переключиться на болид 2018 года.



В тестах, напомним, примут участие действующие гонщики команды Шарль Леклер и Карлос Сайнс, а также россиянин Роберт Шварцман, получивший место тест-пилота коллектива в сезоне-2022.



В прошлом году «Феррари» заняла третье место в Кубке конструкторов.