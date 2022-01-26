Култхард: Расселл всё ещё щенок, а щенки время от времени могут нагадить на ковёр

Вице-чемпион мира 2001 года Дэвид Култхард поделился мыслями о соперничестве между новичком «Мерседеса» Джорджем Расселлом и семикратным чемпионом Формулы-1 Льюисом Хэмилтоном в новом сезоне Формулы-1.



«Думаю, между Джорджем Льюисом получится хорошая борьба. Но, с другой стороны, Расселлу только предстоит начать свой путь. Он всё ещё щенок, а щенки время от времени могут нагадить на ковёр», — приводит слова Култхарда Racingnews365 со ссылкой на The Telegraph.

Расселл в прошлом сезоне Формулы-1 выступал за «Уильямс». В общем зачёте он в итоге стал 15-м, набрав 16 очков. Хэмилтон был вторым, до концы боровшись за титул, но упустив его в самой последней гонке сезона — Гран-при Абу-Даби. Чемпионом стал Макс Ферстаппен из «Ред Булл».