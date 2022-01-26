Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Шарль Леклер — о своём брате из Формулы-3: между нами сейчас острая конкуренция

Шарль Леклер — о своём брате из Формулы-3: между нами сейчас острая конкуренция
Комментарии

Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился мнением о своём младшем брате Артуре, выступающем в Формуле-3.

«Артур знает, что я всегда рядом и могу оказать ему помощь по любым личным вопросам. Но когда дело касается гонок, я предпочитаю дать ему возможность найти свой собственный путь и самостоятельно идти к прогрессу. Мне кажется, что это очень важно в нашем виде спорта.

Иногда, во время гоночного уик-энда, когда Артур следит за моими выступлениями по телевизору, он подмечает детали, которые, возможно, сам я не заметил, и даёт мне советы, чтобы оказать какую-то помощь, что всегда приятно. Так что мы оба помогаем друг другу. В то время, когда мне было 8 или 9 лет, победить его было довольно легко, но сейчас это преимущество исчезло. Между нами острая конкуренция», — приводит слова Шарля Formula1News со ссылкой на журнал «Феррари».

Новость по теме
«Феррари» проведёт тесты во Фьорано, Шварцман будет работать на них два дня из четырёх
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022