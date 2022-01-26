Шарль Леклер — о своём брате из Формулы-3: между нами сейчас острая конкуренция

Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился мнением о своём младшем брате Артуре, выступающем в Формуле-3.



«Артур знает, что я всегда рядом и могу оказать ему помощь по любым личным вопросам. Но когда дело касается гонок, я предпочитаю дать ему возможность найти свой собственный путь и самостоятельно идти к прогрессу. Мне кажется, что это очень важно в нашем виде спорта.



Иногда, во время гоночного уик-энда, когда Артур следит за моими выступлениями по телевизору, он подмечает детали, которые, возможно, сам я не заметил, и даёт мне советы, чтобы оказать какую-то помощь, что всегда приятно. Так что мы оба помогаем друг другу. В то время, когда мне было 8 или 9 лет, победить его было довольно легко, но сейчас это преимущество исчезло. Между нами острая конкуренция», — приводит слова Шарля Formula1News со ссылкой на журнал «Феррари».

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