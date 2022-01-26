Ален Прост рассказал, что могло бы стать лучшим решением скандальной гонки в Абу-Даби

Четырёхкратный чемпион мира Ален Прост поделился мыслями о Гран-при Абу-Даби минувшего сезона Формулы-1.



«То, что произошло, конечно, едва ли можно назвать правильным – это очевидно. С другой стороны, на данный момент в нашем распоряжении есть некоторые очень и очень непростые правила. Но существует одна вещь, к которой мы должны относиться с осторожностью. Всегда есть большое давление со стороны тех или иных команд. А когда речь заходит о топах типа «Мерседеса», «Ред Булл» или «Феррари», давление оказывается крайне немалое.



В конце концов, оглядываясь на свой опыт, я понимаю, что можно было бы дать красные флаги. Это могло бы стать лучшим решением», — приводит слова Проста RacingNews365.



Напомним, незадолго до финиша гонки в Абу-Даби в аварию попал пилот «Уильямса» Николас Латифи. Эта ошибка косвенно повлияла на исход заезда и всего чемпионата мира. Из-за аварии Николаса был выпущен сейфти-кар, позволивший Максу Ферстаппену из «Ред Булл» догнать Льюиса Хэмилтона («Мерседес») и затем пойти в атаку.

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