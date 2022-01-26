«Это просто абсолютный отвал башки». Артемий Лебедев — о визите на базу «КАМАЗ-мастер»

Знаменитый дизайнер Артемий Лебедев поздравил команду «КАМАЗ-мастер» с победой на ралли-марафоне «Дакар»-2022, а также рассказал о впечатлениях от пребывания на базе команды.



«Мы знаем, что «КАМАЗ-мастер» — самая потрясающая гоночная команда в мире. Думаю, даже не только среди грузовиков, а вообще во всех гонках. Я поздравляю ребят с тем, что они заняли первые четыре места. Кто-то даже подозревал, что они где-то похимичили и сделали что-то не так. Естественно, всё проверили, и оказалось, что нарушений не было. Если знать, как работает «КАМАЗ-мастер», то становится понятно, что победить этих ребят практически невозможно.



Я туда как-то раз решил напроситься, потому что узнал, что есть такая команда. И подумал, что нет на свете такой компании, которую я не мог бы улучшить, и уж тем более если ребята едут много часов, то уж как-нибудь пять минут я им придумаю, каким образом можно будет улучшить. Напросился туда, приехал в Набережные Челны, и Владимир Чагин, руководитель команды, провёл со мной целый день, показав абсолютно всё: как устроены грузовики, гараж, всю атмосферу. Покатался на гоночных грузовиках. Это абсолютно фантастическое ощущение, потому что выглядит автомобиль как «КАМАЗ», а едет как прокаченный «Джип». Совершенно сносит башню.



Короче, я провёл там целый день в попытке понять, что же можно улучшить, и, к сожалению, вынужден был признать, что мне улучшить там абсолютно нечего — настолько идеально там всё продумано. А больше всего меня поразило то, что в этом гараже стоят 10 грузовиков, белый пол, и на полу нет ни одной капли масла. Это просто абсолютный отвал башки», — сказал Лебедев на своём канале в YouTube.