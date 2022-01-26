Прост: всё-таки Маси проделал хорошую работу

Четырёхкратный чемпион мира Ален Прост признался, что был бы расстроен, если бы директор ФИА Майкл Маси покинул свой пост, несмотря на неоднозначные решения во время Гран-при Абу-Даби.

«Конечно, со спортивной точки зрения случившееся нельзя назвать правильным. Теперь можно ожидать, что на нового директора будут оказывать давление «Мерседес», сам Льюис. Но было бы печально, если бы Майкла Маси заменили, потому что всё-таки он проделал хорошую работу», — приводит слова Проста RacingNews365.

Напомним, в решающем заезде минувшего сезона Формулы-1, Гран-при Абу-Даби, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон уступил своему главному сопернику Максу Ферстаппену из «Ред Булл» и упустил восьмое чемпионство в карьере. В ходе гонки дирекция сначала запретила круговым обгонять лидера и возвращаться с ним в один круг, а затем приняла решение дать это разрешение, причём сделано это было за несколько поворотов до завершения режима машины безопасности на предпоследнем круге дистанции.