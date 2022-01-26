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«Лучшая тренировка в тренажёрном зале этого года». Мазепин встретился с Роналду

«Лучшая тренировка в тренажёрном зале этого года». Мазепин встретился с Роналду
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Российский пилот американской команды «Хаас» Никита Мазепин разместил новый пост в своём «инстаграме», показав фото с португальским форвардом «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«Лучшая тренировка в тренажёрном зале этого года», — подписал фото Мазепин.

Фотографию можно посмотреть на официальной странице Никиты Мазепина в «Инстаграме».

В общем зачёте пилотов Формулы-1 прошедшего сезона Мазепин занял последнее место, не набрав ни одного очка. Победу в чемпионате мира праздновал нидерландский гонщик команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен, опередивший в финальной и решающей гонке своего главного конкурента, пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.

Ранее руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер высказался о дебютном сезоне Мазепина и Мика Шумахера.

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