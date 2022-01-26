Стала известна дата презентации болида «Альпин» 2022 года

Вслед за «Альфа Таури» сегодня, 26 января, дату презентации нового болида объявила и другая команда Формулы-1 — «Альпин». Как сообщила пресс-служба французского гоночного коллектива, она состоится 21 февраля.
Видеозапись можно посмотреть на официальной странице команды «Альпин» в «Инстаграме».
Расписание презентаций перед сезоном-2022:
10 февраля — «Астон Мартин»;
11 февраля — «Макларен», 22:00 мск;
14 февраля — «Альфа Таури»;
17 февраля — «Феррари»;
18 февраля — «Мерседес»;
21 февраля — «Альпин».
В Кубке конструкторов прошлого сезона Формулы-1 команда «Альпин» заняла пятое место. Победу праздновал «Мерседес».
Положение в Кубке конструкторов по итогам сезона-2021:
1. «Мерседес» — 613,5 очков.
2. «Ред Булл» — 585,5.
3. «Феррари» — 323,5.
4. «Макларен» — 275.
5. «Альпин» — 155.
6. «Альфа Таури» — 142.
7. «Астон Мартин» — 77.
8. «Уильямс» — 23.
9. «Альфа Ромео» — 13.
10. «Хаас» — 0.
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