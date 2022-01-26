Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Стала известна дата презентации болида «Альпин» 2022 года

Стала известна дата презентации болида «Альпин» 2022 года
Комментарии

Вслед за «Альфа Таури» сегодня, 26 января, дату презентации нового болида объявила и другая команда Формулы-1 — «Альпин». Как сообщила пресс-служба французского гоночного коллектива, она состоится 21 февраля.

Видеозапись можно посмотреть на официальной странице команды «Альпин» в «Инстаграме».

Расписание презентаций перед сезоном-2022:

10 февраля — «Астон Мартин»;
11 февраля — «Макларен», 22:00 мск;
14 февраля — «Альфа Таури»;
17 февраля — «Феррари»;
18 февраля — «Мерседес»;
21 февраля — «Альпин».

В Кубке конструкторов прошлого сезона Формулы-1 команда «Альпин» заняла пятое место. Победу праздновал «Мерседес».

Положение в Кубке конструкторов по итогам сезона-2021:

1. «Мерседес» — 613,5 очков.
2. «Ред Булл» — 585,5.
3. «Феррари» — 323,5.
4. «Макларен» — 275.
5. «Альпин» — 155.
6. «Альфа Таури» — 142.
7. «Астон Мартин» — 77.
8. «Уильямс» — 23.
9. «Альфа Ромео» — 13.
10. «Хаас» — 0.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022