Кими Райкконен рассказал, почему его любят болельщики

Финский пилот Кими Райкконен, покинувший Формулу-1 в конце сезона-2021, рассказал, почему он пользуется популярностью среди болельщиков.
«Может быть, потому что я такой, какой есть. Постоянно странный или чудной, или называйте это как хотите! Для меня это нормально, а для окружающих, возможно, не для всех. Но я всё делал на своих условиях, во всяком случае, большую часть пути.
Порой приходится действовать по-другому. Понятно, что когда ты молод, другие стараются повлиять на тебя. Но если тебе удастся уйти от этого влияния, то они просто сдадутся. В таком случае им проще сказать: «Может быть, будет лучше просто дать ему делать то, что он хочет».
Я рад тому, что с самого начала являюсь собой. По прошествии времени другим людям становится сложнее тебя изменить», — приводит слова Райкконена Autosport.
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