Первые фотографии с тестов Шварцмана в составе «Феррари»
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В «Инстаграме» появились первые фотографии российского пилота Роберта Шварцмана с тестов в составе «Феррари».
Публикация доступна в инстаграм-аккаунте «Феррари».
В тестах также принимают участие действующие гонщики команды Шарль Леклер и Карлос Сайнс.
Напомним, по итогам сезона Шварцман стал вице-чемпионом Формулы-2, однако не сумел пробиться в основной состав ни одной из команд Формулы-1. Его будущее на сезон-2022 пока неизвестно.
Презентация нового болида «Феррари» намечена на 17 февраля. В прошлом году «Феррари» заняла третье место в Кубке конструкторов.
Ранее Роберт Шварцман поделился с подписчиками обновлённым дизайном своего шлема, на котором можно увидеть логотипы всех спонсоров итальянской команды.
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