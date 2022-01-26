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Валттери Боттас: с Чжоу мы будем работать как одна команда

Валттери Боттас: с Чжоу мы будем работать как одна команда
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Пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас высказался по поводу китайского новичка команды Гуаньюя Чжоу.

«Первый год в Формуле-1 никогда не бывает легким.

Всегда есть много вещей, которые нужно изучать. Но в наши дни каждая команда настолько профессиональна, в ней много людей, которые помогают гонщикам, они получают столько поддержки, столько наставничества и помощи, что я уверен, что он будет быстро развиваться.

Похоже, он очень хочет учиться дальше и добиваться хороших результатов. Уверен, мы будем работать как одна команда.

Я ладил со всеми своими предыдущими партнёрами по команде. Не вижу причин, почему это не получится с ним», — приводит слова Боттаса The Race.

Ранее сам Чжоу дал комментарий по поводу Боттаса.

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