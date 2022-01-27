«Феррари» показала видео с тестов Шварцмана

Команда «Феррари» в своём «твиттере» опубликовала видео с тестов российского пилота Роберта Шварцмана. За время теста россиянин преодолел 44 круга, которые в общей сложности составили 131 км.

Публикация доступна в «твиттере» «Феррари».

Стоит отметить, что в тестах также принимают участие действующие гонщики команды Шарль Леклер и Карлос Сайнс

Напомним, «Феррари» пришлось переключиться на автомобиль спецификации 2018 года для частных тестов. Изначально итальянская команда планировала использовать на тестах болид 2021 года. По сведениям источника, «Феррари» получила на это разрешение, которое, однако, пока не было одобрено официально. Чтобы избежать путаницы, команда решила переключиться на болид 2018 года.