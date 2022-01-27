Жак Вильнёв назвал сына в честь своего знаменитого отца-гонщика – Жилем

Канадский автогонщик Жак Вильнёв, сын гонщика Вильнёва, погибшего в 1982 году, стал отцом и назвал сына Жилем. Так звали его знаменитого отца, который провел 67 гонок Гран-при и погиб после аварии на квалификации Гран-при в Бельгии.
«К нашей большой и красивой семье присоединился малыш Жиль. Крепкий и здоровый. Моя любимая, мама Джулия великолепна. Мы греемся в лучах счастья и по-настоящему благословлены. Прекрасный день», — сообщил Жак Вильнёв в своём «инстаграме».
Напомним, единственный в истории канадец, выигравший чемпионат мира в классе Формулы-1, закончик карьеру в Формуле-1 в 2006 году, проведя полсезона в составе команды «БМВ-Заубер». Помимо «Заубера», Вильнёв выступал в таких командах, как «Уильямс», «БАР» и «Рено».
Ранее Вильнёв признался, что хотел бы стать консультантом в одной из команд Формулы-1.
- 27 января 2022
-
04:36
-
00:28
- 26 января 2022
-
23:50
-
22:58
-
20:57
-
19:46
-
19:06
-
17:56
-
16:59
-
16:37
-
16:22
-
15:16
-
14:42
-
14:19
-
13:14
-
11:59
-
11:20
-
10:02
-
00:46
- 25 января 2022
-
23:18
-
22:14
-
20:50
-
19:59
-
18:46
-
18:09
-
17:44
-
16:18
-
15:15
-
14:57
-
14:45
-
14:21
-
13:51
-
13:01
-
12:02
-
11:01