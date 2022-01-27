Жак Вильнёв назвал сына в честь своего знаменитого отца-гонщика – Жилем

Канадский автогонщик Жак Вильнёв, сын гонщика Вильнёва, погибшего в 1982 году, стал отцом и назвал сына Жилем. Так звали его знаменитого отца, который провел 67 гонок Гран-при и погиб после аварии на квалификации Гран-при в Бельгии.

«К нашей большой и красивой семье присоединился малыш Жиль. Крепкий и здоровый. Моя любимая, мама Джулия великолепна. Мы греемся в лучах счастья и по-настоящему благословлены. Прекрасный день», — сообщил Жак Вильнёв в своём «инстаграме».

Напомним, единственный в истории канадец, выигравший чемпионат мира в классе Формулы-1, закончик карьеру в Формуле-1 в 2006 году, проведя полсезона в составе команды «БМВ-Заубер». Помимо «Заубера», Вильнёв выступал в таких командах, как «Уильямс», «БАР» и «Рено».



Ранее Вильнёв признался, что хотел бы стать консультантом в одной из команд Формулы-1.

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