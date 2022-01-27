Хорнер надеется, что Хэмилтон продолжит выступать в Формуле-1
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался по поводу возможного ухода пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона из Формулы-1.
«Я очень надеюсь, что Льюис останется здесь в этом году. Он управляет машиной на невероятном уровне. Он и Ферстаппен в прошлом году состязались в отдельной лиге ото всех. В любом случае это его выбор, его карьера. Я уверен, что он примет правильное для себя решение», — приводит слова Хорнера RacingNews365.
Ранее сообщалось, что Льюис Хэмилтон всерьёз задумывается о возможном уходе из чемпионата, а его будущее во многом может зависеть от того, останется ли на своём посту гоночный директор ФИА Майкл Маси, на которого обижен Хэмилтон из-за неоднозначного финала сезона-2021 в Абу-Даби.
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