Формула-1 объявила о новом многолетнем контракте на проведение Гран-при Сингапура

Стало известно, что Гран-при Формулы-1 в Сингапуре будет проводиться как минимум до 2028 года.
«Я рад, что Формула-1 продолжит проводить гонки в Сингапуре ещё семь лет. В 2008 году на трассе «Марина Бэй Стрит Сёркл» состоялась первая в истории Формулы-1 ночная гонка, и с тех пор Сингапур продолжает радовать болельщиков, команды и гонщиков. Сингапур занимает особое место в календаре Формулы-1, и это продление является частью наших долгосрочных обязательств по дальнейшему развитию спорта в Азии. Планы по снижению углеродного следа мероприятия впечатляют и соответствуют нашим планам по достижению нулевого углеродного следа к 2030 году. Я с нетерпением жду продолжения наших успешных отношений с Singapore GP и Сингапурским советом по туризму. Жду, когда Формула-1 вернётся в этот невероятный город!» — сказал президент и исполнительный директор Формулы-1 Стефано Доменикали.
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