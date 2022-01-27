Уэббер: Расселл готов к сражению с Хэмилтоном

Бывший гонщик Формулы-1 Марк Уэббер поделился мнением о будущем Джорджа Расселла в команде «Мерседес» и высказался о потенциальной опасности спринтерских гонок для чемпионата мира.



«Сейчас выступать против Льюиса очень сложно. Но Джордж провёл около 50 гонок в Формуле-1, так что он готов к сражению с Льюисом Хэмилтоном. Он понимает, что ожидания от его выступлений будут высокими. Он должен заканчивать квалификации и гонки на первых позициях.



Спринтерские гонки? Зрители должны понимать, что именно они смотрят, и чего хочет добиться Формула-1. Нужно быть осторожными со спринтерскими гонками, чтобы они не превратились в настоящую лотерею и не понизили тем самым престиж чемпионата мира», — приводит слова Марка Уэббера PlanetF1.