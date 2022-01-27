Уэббер: Расселл готов к сражению с Хэмилтоном
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Бывший гонщик Формулы-1 Марк Уэббер поделился мнением о будущем Джорджа Расселла в команде «Мерседес» и высказался о потенциальной опасности спринтерских гонок для чемпионата мира.
«Сейчас выступать против Льюиса очень сложно. Но Джордж провёл около 50 гонок в Формуле-1, так что он готов к сражению с Льюисом Хэмилтоном. Он понимает, что ожидания от его выступлений будут высокими. Он должен заканчивать квалификации и гонки на первых позициях.
Спринтерские гонки? Зрители должны понимать, что именно они смотрят, и чего хочет добиться Формула-1. Нужно быть осторожными со спринтерскими гонками, чтобы они не превратились в настоящую лотерею и не понизили тем самым престиж чемпионата мира», — приводит слова Марка Уэббера PlanetF1.
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