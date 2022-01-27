Организаторы Гран-при Саудовской Аравии изменят трассу в Джидде

Генеральный директор компании Saudi Motorsport Мартин Уиттакер сообщил, что в трассу Джидда в Саудовской Аравии будут внесены изменения.
«Мы стараемся улучшить некоторые аспекты в преддверии второй гонки Формулы-1 на нашем автодроме. Мы планируем внести в трассу несколько небольших изменений, который будут связаны с линией обзора гонщиков и помогут с улучшением видимости в поворотах. Во-вторых, мы планируем внести изменения в барьеры, что облегчит движение по трассе.
Есть несколько других моментов, над которыми мы ведём работу, чтобы сделать гонку более впечатляющей для болельщиков, которые приедут к нам в марте. Мы собираемся переместить некоторые углы трибун, чтобы улучшить видимость, а также развить и увеличить размеры фанатских зон, которые оказались невероятно популярными», — приводит слова Уиттакера GPFans.
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